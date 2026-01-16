Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Polícia Militar divulga nomes de alunos sorteados para vagas em colégios e creches na Bahia

Sorteio foi realizado nesta sexta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:57

Nova escola do Colégio Militar foi inaugurada
Candidatos devem realizar matrículas entre os dias 19 e 22 de janeiro Crédito: Divulgação

O sorteio eletrônico que definiu os novos estudantes para as unidades de ensino da Polícia Militar da Bahia foi realizado nesta sexta-feira (16). Para este ano, foram disponibilizadas 2.792 vagas em colégios e creches da PM-BA em Salvador e no interior do estado. 

O sorteio foi realizado no Salão Nobre do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), na Avenida Dendezeiros, em Salvador, com transmissão pelas redes sociais. A lista completa dos selecionados e os links específicos por unidade estão disponíveis no site oficial da Polícia Militar da Bahia (veja aqui). 

O sorteio contou com a presença de autoridades civis e militares, como a procuradora do Estado, Maria do Carmo Freaza Garcia, e o defensor público José Raimundo Passos dos Campos, que fiscalizaram a lisura da seleção. 

Mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o processo seletivo deste ano. Sendo que 54.022 inscrições foram direcionadas às vagas dos Colégios da Polícia Militar (CPM), enquanto 7.159 candidatos buscaram o ingresso na unidade de creche. As inscrições para a seleção ocorreram exclusivamente via internet, entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2026.

Os candidatos contemplados devem ficar atentos ao cronograma de matrícula, que acontece entre os dias 19 e 22 de janeiro, das 13h às 17h, nas unidades onde os alunos foram contemplados.

O não comparecimento nas datas estipuladas ou a falta de documentação exigida resultará na perda da vaga, que será preenchida pelos candidatos da lista de reserva. 

Mais recentes

Imagem - Morre quarta vítima de incêndio em restaurante no sul da Bahia

Morre quarta vítima de incêndio em restaurante no sul da Bahia
Imagem - Técnico que levou choque em Salvador operava de forma indevida, diz Coelba

Técnico que levou choque em Salvador operava de forma indevida, diz Coelba
Imagem - Banho de Mar à Fantasia anuncia data em Salvador

Banho de Mar à Fantasia anuncia data em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
01

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'
02

Otto se opõe a chapa com Jerônimo, Wagner e Rui Costa e avisa: 'Chapa carniça dá problema'

Imagem - Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento
03

Filho é preso por arremessar a mãe idosa da janela de apartamento

Imagem - Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios
04

Prefeitura de Salvador abre inscrições para o programa Minha Casa, Minha Vida; veja critérios