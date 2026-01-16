CONFIRA

Polícia Militar divulga nomes de alunos sorteados para vagas em colégios e creches na Bahia

Sorteio foi realizado nesta sexta-feira (16)

Maysa Polcri

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 17:57

Candidatos devem realizar matrículas entre os dias 19 e 22 de janeiro Crédito: Divulgação

O sorteio eletrônico que definiu os novos estudantes para as unidades de ensino da Polícia Militar da Bahia foi realizado nesta sexta-feira (16). Para este ano, foram disponibilizadas 2.792 vagas em colégios e creches da PM-BA em Salvador e no interior do estado.

O sorteio foi realizado no Salão Nobre do Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP), na Avenida Dendezeiros, em Salvador, com transmissão pelas redes sociais. A lista completa dos selecionados e os links específicos por unidade estão disponíveis no site oficial da Polícia Militar da Bahia (veja aqui).

O sorteio contou com a presença de autoridades civis e militares, como a procuradora do Estado, Maria do Carmo Freaza Garcia, e o defensor público José Raimundo Passos dos Campos, que fiscalizaram a lisura da seleção.

Mais de 61 mil candidatos se inscreveram para o processo seletivo deste ano. Sendo que 54.022 inscrições foram direcionadas às vagas dos Colégios da Polícia Militar (CPM), enquanto 7.159 candidatos buscaram o ingresso na unidade de creche. As inscrições para a seleção ocorreram exclusivamente via internet, entre os dias 5 e 9 de janeiro de 2026.

Os candidatos contemplados devem ficar atentos ao cronograma de matrícula, que acontece entre os dias 19 e 22 de janeiro, das 13h às 17h, nas unidades onde os alunos foram contemplados.