VANDALISMO

Polícia recupera objetos de Jorge Amado roubados de museu

Casa onde autor morou teve portas arrombadas e materiais de acervo furtados

O espaço foi interditado pela prefeitura, em janeiro deste ano, por causa de problemas estruturais. Desde então, a maior parte das peças do acervo do artista estão em exibição no Teatro Municipal, localizado a poucos metros da residência, no Centro da cidade.

