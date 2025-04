VANDALISMO

Casa onde Jorge Amado morou em Ilhéus tem portas arrombadas e materiais de acervo furtados

O imóvel foi interditado pela prefeitura, em janeiro deste ano, por causa de problemas estruturais, para passar por uma restauração

Alô Alô Bahia

Publicado em 5 de abril de 2025 às 14:05

Casa de Cultura Jorge Amado Crédito: Casa de Cultura Jorge Amado

A casa onde Jorge Amado morou até os 18 anos, em Ilhéus, no sul da Bahia, foi arrombada e alguns materiais do acervo do escritor foram furtados na sexta-feira (4). Os autores do crime não foram identificados até o início da tarde deste sábado (5). >

Segundo a Prefeitura de Ilhéus, os criminosos, que ainda não foram identificados, furtaram uma televisão e alguns materiais que estavam em vitrine lacrada.>

O grupo que cometeu o crime ainda danificou todas as portas do 1° andar do imóvel e quebrou alguns vidros que estavam no local. O caso é investigado pela delegacia de Ilhéus.>

Casa onde Jorge Amado morou em Ilhéus tem portas arrombadas e alguns materiais de acervo furtados Crédito: Semop Ilhéus

O imóvel foi interditado pela prefeitura, em janeiro deste ano, por causa de problemas estruturais, para passar por uma restauração. Desde então, a maior parte das peças do acervo do artista estão em exibição no Teatro Municipal, localizado a poucos metros da residência, no Centro da cidade.>

O material inclui livros de autoria de Jorge Amado, além de esculturas e móveis que pertenciam ao autor e à família dele.>

Em entrevista à TV Santa Cruz, afiliada da Rede Bahia, a secretária de Cultura, Anarleide Cruz Menezes, informou que um comitê para obras emergenciais seria montado, com representantes da Prefeitura e de outras secretariais municipais, para entregar a reforma o quanto antes. No entanto, a previsão para o fim do serviço não foi revelada.>

Até a interdição da casa, a visitação custavam R$ 5. Agora, enquanto as obras ficarem no Teatro Municipal, os fãs e turistas podem ver o material gratuitamente. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h.>

Sobre o Autor>

Jorge Amado é o autor mais adaptado do cinema, do teatro e da televisão. Verdadeiros sucessos como Dona Flor e Seus Dois Maridos, Tenda dos Milagres, Tieta do Agreste, Gabriela, Cravo e Canela e Tereza Batista Cansada de Guerra foram criações suas.>

A obra literária de Jorge Amado – 49 livros, ao todo – também já foi tema de escolas de samba por todo o País. Seus livros foram traduzidos em 80 países.>

Casa onde Jorge Amado morou em Ilhéus tem portas arrombadas e alguns materiais de acervo furtados Crédito: Semop Ilhéus

A Casa de Jorge Amado

Localizada no Centro de Ilhéus, a casa foi construída na década de 1820. O imóvel possui um teto com pintura italiana, revestido com madeira de jacarandá, além de um lustre da década de 1960.>

Durante a visitação, os turistas podiam subir uma escada em estilo colonial que os levavam para outros espaços da casa cheios de lembranças do escritor. Entre eles, o quarto dos pais do escritor, João Amado de Faria e Eulália Leal.>

No local funcionava uma sala de projeção com mais sobre a história de Jorge Amado. Também era possível conhecer objetos pessoais e um painel que conta a trajetória de toda família, desde 1911, quando os pais do baiano se casaram, até 6 de agosto de 2001, quando ele morreu.>

Confira nota na íntegra da Prefeitura>