ENCONTRO INUSITADO

Registro de Carla Perez dando beijo em Jorge Amado surpreende: 'Me senti acolhida e apadrinhada'

Artista se emocionou relembrando momento

Anna Luiza Santos

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 20:09

Jorge Amado e Carla Perez Crédito: Reprodução

A fotografia é a arte de eternizar momentos únicos e também encontros considerados improváveis. E se teve foto, é porque aconteceu. Usando uma minissaia e com direito a beijinho na bochecha do poeta, Carla Perez aparece ao lado de Jorge Amado em um registro antigo em frente à Fundação Casa Jorge Amado, no Largo do Pelourinho, em Salvador. >

O achado inédito foi encontrado em meio ao baú de tesouros de um colecionador, que preferiu não se identificar, no apartamento que pertenceu ao escritor e a Zélia Gattai, em Copacabana, no Rio de Janeiro. O registro foi divulgado pelo site Alô Alô Bahia. >

Em entrevista, a eterna loira d’O Tchan comentou sobre o momento especial com o escritor. “Como não lembrar? Esse encontro foi incrível! Foi uma verdadeira honra para mim, por tudo que ele sempre representou – sobretudo por eu estar no início da minha carreira. Eu me senti acolhida e apadrinhada por ele, sabe?”, recordou. >

Na semana passada, Carla Perez anunciou a despedida do bloco infantil Algodão Doce, após ficar 25 anos comandando o clássico trio no Campo Grande, no Carnaval de Salvador. >