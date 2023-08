Polícia recupera veículo roubado em assalto a jogadores do Bahia

A Polícia Militar da Bahia localizou o veículo pertencente ao jogador do Esporte Clube Bahia Nicolás Acevedo, tomado de assalto na manhã deste sábado (26), em Camaçari. A atleta estava acompanhado de outros dois colegas de clube, Lucas Mugni e Camilo Cándido, quando foi abordado por um trio armado. Os jogadores seguiam em direção à Cidade Tricolor.



De acordo com a PM, o veículo Jeep Renegade branco (placa RUH-5I21) foi encontrado horas após o fato rua Mamede Paes Mendonça, Praia do Flamengo.