ACORDO

Polícia Técnica da Bahia assina contrato para digitalizar laudos do IML

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia assinou um contrato, nesta terça-feira (16), com a Empresa Gráfica da Bahia para digitalizar o acervo de laudos do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues (IML). “Serão digitalizados desde o ano de 1995 até 2023. Esse trabalho vai facilitar o acesso pelas autoridades competentes aos documentos e garantir uma melhor condição de preservação”, explicou Ana Cecília Bandeira, diretora-geral do DPT.