550 policiais da reserva serão convocados pelo governo

O governo do estado vai convocar 550 policiais da reserva e 150 bombeiros para atuar em serviços administrativos. O edital sobre a convocação deve ser publicado no Diário Oficial do estado nessa quinta-feira (9).



A medida foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante a entrega de viaturas para 12 Companhias Independentes de Policiamento Tático (CIPTs) da Polícia Militar.



"Vamos botar em lugares estratégicos, mas dentro do que regulamenta a lei, para auxiliar em informática, na área de música, e outras. Os que passarem no processo, vão fazer entrega de documentos e exames, e atualizar a formação para nova missão que vão assumir", afirmou.