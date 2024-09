ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Policiais penais cumprem mandados contra servidores suspeitos de corrupção em Salvador

Policiais penais cumprem mandados judiciais contra servidores da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) da Bahia na manhã desta sexta-feira (20). Os alvos são suspeitos de envolvimento com crimes de corrupção e associação criminosa.

A iniciativa faz parte da Operação Falta Grave, deflagrada em cinco bairros de Salvador. Mais de 50 policiais penais participam da ação. As equipes também realizam buscas de armas, drogas e outros materiais ilícitos, possivelmente utilizados pelos suspeitos.

A operação envolve a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e equipes do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO) e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) do Ministério Público da Bahia (MP-BA)