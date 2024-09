CRIME

Policiais penais são presos por corrupção e associação criminosa em Salvador

Dois policiais penais suspeitos de envolvimento em crimes de corrupção e organização criminosa foram presos durante a Operação Falta Grave, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (20). Os mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros de Engenho Velho de Brotas e Estrada das Barreiras, no Cabula.

Além das prisões, também são cumpridos mais três mandados de busca e apreensão nos bairros de Santa Terezinha, Fazenda Grande do Retiro e Nova Brasília.

O principal objetivo das ações é reprimir os crimes de corrupção e associação criminosa com envolvimento de servidores da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap). Mais de 50 policiais penais participam da ação.

A operação envolve a Seap e equipes do Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (GAECO) e do Grupo de Atuação Especial de Execução Penal (Gaep) do Ministério Público da Bahia (MP-BA)