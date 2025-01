EMOCIONANTE

Policiais salvam bebê recém-nascida engasgada em meio à operação em Salvador; veja vídeo

Pai transportava a criança em uma motocicleta na orla de Salvador em busca de ajuda

Os agentes atuavam ema uma operação no Nordeste de Amaralina quando foram surpreendidos por um pai desesperado, que transportava a filha sobre uma motocicleta em busca de ajuda. Ao avistar as viaturas, o homem sinalizou para os policias, que prontamente pararam e iniciaram as manobras de desengasgo.>

Como fazer a manobra?

Entre as medidas aplicadas em casos de emergência, os especialistas destacam a manobra de Heimlich, uma forma de ajudar o bebê a se desengasgar. As orientações dos médicos são: se o bebê for menor de um ano, recomenda-se virá-lo de bruços apoiado no antebraço do adulto, com a cabeça levemente para baixo e realizar 5 ‘tapas’ firmes entre os ombros. A outra mão do adulto deve estar abrindo a boca do bebê. Em caso de manter a obstrução, vira-se o bebê de barriga para cima, e com dois dedos pressione o tórax entre os mamilos. Se houver tosse ou choro, é sinal de que houve a desobstrução. >