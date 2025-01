SEGURANÇA

Santa Cruz: família é feita refém por suspeitos em fuga da polícia

Polícia Civil deflagrou operação no bairro na manhã desta sexta-feira (31)

Uma família é feita refém dentro da própria casa no bairro da Santa Cruz, em Salvador, na manhã desta sexta-feira (31). De acordo com informações iniciais, criminosos com mandados de prisão em aberto invadiram a residência ao fugir de agentes da Polícia Civil (PC), que realiza uma operação no Complexo do Nordeste de Amaralina.>