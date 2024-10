CAPIM GROSSO

Policial aposentado é encontrado morto a tiros dentro de carro

De acordo com o Policial Militar (PM), agentes da 91ª Companhia Independente foram acionados para a ocorrência e constataram o fato. Ederson foi localizado dentro de um veículo no bairro Planaltino. Segundo a Polícia Civil, o autor dos disparos fugiu do local, mas foi identificado por testemunhas. A perícia e remoção do corpo já foram solicitadas, enquanto buscas são realizadas para encontrar o suspeito.