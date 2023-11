Policial civil é esfaqueado em tentativa de assalto no Campo Grande

Um policial civil foi esfaqueado no ombro direito durante uma tentativa de assalto na altura da Casa D'Itália, entre o Campo Grande e a Rua Carlos Gomes, em Salvador, no início da tarde deste domingo (26).



A vítima de prenome Agrimaldo, que é lotada em Ilhéus, estava à disposição do Sindicato dos Policias Civis da Bahia (Sindipoc), em Salvador. Ele foi abordado por um homem que portava uma faca e anunciou o assalto.



O policial reagiu e conseguiu evitar a perda dos seus pertences, mas teve o ombro direito esfaqueado.