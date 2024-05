Policial militar é flagrado agredindo mulher em condomínio de Feira de Santana

Em uma das filmagens no condomínio, é possível ver o momento em que o PM chuta a mulher

Um policial militar da 66ª CIPM agrediu uma mulher em um condomínio no bairro de Santo Antônio dos Prazeres, município de Feira de Santana, na noite de domingo (26). O caso foi registrado por moradores do local.

Em uma das filmagens no condomínio, é possível ver o momento em que um dos policiais chuta uma mulher. O mesmo policial também dá tiros para o alto, enquanto grita e xinga os moradores do local. Em outra publicação nas redes sociais, uma moradora do local registra a viatura dos policiais e afirma que os PMs estavam "oprimindo os moradores".