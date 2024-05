INUSITADO

Policial imobiliza suspeito e acede charuto enquanto domina o homem

Caso aconteceu em frente a um restaurante nos Estados Unidos

Da Redação

Publicado em 17 de maio de 2024 às 16:43

Após viralizar na internet um vídeo de um policial acedendo um charuto enquanto montava em cima de um suspeito de roubo imobilizado no chão, a polícia de St. Louis, no estado do Missouri, nos Estados Unidos, abriu uma investigação para apurar o caso.

No vídeo que circula nas redes, o policial pede um isqueiro emprestado para o colega para acender o charuto. O policial apoia o braço direto no homem para conseguir realizar a tarefa. O homem ainda tenta se libertar, soltando as mãos, mas é impedido pelo policial, que mesmo com seu charuto, continua imobilizando o rapaz.

O fato aconteceu na frente Marquee Restaurant & Lounge durante o último final de semana. O suspeito foi imobilizado pelos policiais após ter tentado invadir e ter resistido à prisão, de acordo com a Polícia de St. Louis. As informações são do portal RiverFront Times.