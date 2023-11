Policiamento é reforçado em Stella Maris após muros serem pichados com siglas de facções

O policiamento foi reforçado no bairro de Stella Maris após siglas de facções serem pichadas em muros no bairro neste fim de semana. As pichações foram removidas por moradores e os policiais militares ampliaram as rondas.



Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Itapuã) reforça o patrulhamento ostensivo no bairro. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas para identificar os autores do ato contra o patrimônio privado.