Ponto da Moda abre inscrições para curso gratuito de costura industrial em Salvador. Crédito: Divulgação

Quem sonha em atuar na indústria têxtil e tem mais de 18 anos pode concorrer, a partir desta segunda-feira (10), a uma das 80 vagas do projeto Ponto da Moda, que oferece curso gratuito de formação profissional com foco em costura industrial. As inscrições para as primeiras turmas seguem até sexta-feira (14), por meio do link bit.ly/projetopontodamoda.



Com aulas agendadas para início em 24 de julho, a ação visa formar uma nova geração de operadores polivalentes para o setor de confecção.

Para concorrer a uma das vagas, é preciso estar desempregado e ter uma renda familiar inferior a dois salários mínimos, além de preferencialmente ser morador de um dos 14 bairros da Península de Itapagipe. Após a inscrição, os candidatos devem ficar atentos à página da Lavoro Brasil (@lavorobrasil), no Instagram, onde será publicada a convocação para a avaliação de habilidades. Essa etapa, que é eliminatória, ocorrerá entre os dias 17 e 19 de julho, na sede do projeto, no bairro do Uruguai.

Este ano, o Ponto da Moda oferece o curso de operador polivalente do setor de confecção, com a proposta de formar costureiros que tenham o domínio na operação de diferentes máquinas utilizadas no segmento. No total, serão 350 horas de aula, distribuídas em quatro módulos e um trabalho final que consiste na produção de peças a serem apresentadas em um desfile.

O módulo principal, técnico-específico, irá abordar temas como tecnologia de máquinas de costura e materiais; princípios básicos de costura; práticas das operações-chave da costura industrial; execução de atividade com os gráficos de desempenho; planejamento e organização do trabalho; entre outros. O curso ainda conta com módulos de desenho técnico aplicado e modelagem técnica aplicada, além de sustentabilidade e meio ambiente.

As aulas das primeiras turmas serão realizadas entre os meses de julho e outubro, na Rua do Uruguay, 151, Uruguai, nos turnos matutino e vespertino, possibilitando a adesão de acordo com a disponibilidade de horários dos participantes. Ao final das atividades, os alunos receberão um certificado.

Em sua segunda edição, a iniciativa é realizada pela Lavoro Brasil e conta com patrocínio da Braskem e apoio do Condomínio Bahia Têxtil.

SERVIÇO l Projeto Ponto da Moda

O quê: curso de operador polivalente do setor de confecção