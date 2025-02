SAÚDE

Ponto de vacinação no Salvador Shopping muda de localização; saiba para onde

Atendimentos são realizados de segunda a sexta

A sala de vacinação coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no Salvador Shopping mudou de localização e, a partir desta quinta-feira (13), passa a funcionar na ala de Serviços e Conveniências, no piso G1, com a oferta de imunizantes do Calendário Básico instituído pelo Sistema Único de Saúde (SUS). >