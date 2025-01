VACINAÇÃO

Saúde: 195 cidades baianas têm cobertura vacinal abaixo da meta contra poliomielite

No total, 222 cidades atingiram 95% de imunização

Vitor Rocha

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 21:23

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Sarampo Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em 2024, a Bahia registrou 195 cidades com cobertura vacinal abaixo da meta para a Vacina Oral Poliomielite (VOP), o que representa cerca de 47% dos municípios do estado. No total, 222 cidades atingiram 95% de imunização. Segundo o Ministério da Saúde (MS), esse número é quase quatro vezes maior em comparação a 2022, quando apenas 68 municípios atingiram a meta estabelecida. >

No caso da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, 116 cidades baianas apresentam cobertura vacinal inferior à meta de 95% de imunização. Em comparação a 2022, quando 165 municípios estavam dentro do parâmetro estipulado, o número de cidades com cobertura adequada quase dobrou.>

Em novembro de 2024, o Ministério da Saúde substituiu a VOP, conhecida como gotinha, por uma dose de Vacina Inativada Poliomielite (VIP) que é injetável, para deixar o esquema vacinal ainda mais seguro. O país está há 34 anos sem a doença, graças à vacinação em massa da população.>