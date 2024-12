TRÂNSITO

Pôr do Som provoca mudanças no trânsito da Barra nesta quarta (1º); veja

Haverá proibição de circulação por algumas ruas e o estacionamento ficará suspenso em alguns pontos do bairro

Quem quer curtir o Pôr do Som ou costuma trafegar pelo bairro da Barra precisa ficar atento às mudanças de trânsito que o bairro sofrerá por conta do evento musical, que acontece nesta quarta-feira (1º).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), haverá proibição de circulação por algumas ruas e o estacionamento ficará suspenso em alguns pontos do bairro.

O trânsito ficará interditado até as 23h na área que abrange o Largo do Farol da Barra, a Avenida Oceânica (no trecho entre o Largo do Farol da Barra e a Rua Airosa Galvão) e a Avenida Almirante Marques de Leão.