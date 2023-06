Por falta de viatura, Brigada K9 suspende atendimentos na Bahia

Apreendido por suspeita de transportar drogas, veículo foi totalmente reformado pela Brigada K9. Crédito: Divulgação/Brigada K9

Uma sentença judicial levou o Primeiro Corpo de Bombeiros Voluntários da Bahia (Brigada K9) a suspender seus atendimentos na sexta-feira (23). Segundo o documento, o grupo, que realiza resgates e primeiros socorros a animais em situação de maus-tratos ou de rua, deve devolver aos antigos donos a única viatura que possui para atender as ocorrências.



O carro foi cedido pela Polícia Federal (PF) após permissão de uso dada pelo Ministério Público (MP) estadual. O veículo tinha sido apreendido pela PF, por suspeita de ter transportado drogas, e foi totalmente reformado pela Brigada K9, com a ajuda da sociedade civil.

"Bens apreendidos ficam a cargo do MP, que opinou por legal o repasse desse veículo em forma de comodato, para que ele se transformasse em viatura, a fim de atender as capturas e apreensões de animais e as repreensões e apreensões de entorpecentes", explica o comandante Emerson França.

O ofício que pede a devolução do automóvel foi emitido pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em 4 de abril deste ano. "Conforme estabelecido em sentença proferida por este Juízo em 04/07/2022, solicito que seja devolvido ao seu proprietário, qual seja a pessoa de Wilson de Sousa Vilas Boas [...], mediante comprovação, o veículo Ford Ranger XLS 13F, cor prata, placa policial HBS 2851 [...], vez que não demonstrou ser produto ou proveito de tráfico de drogas", diz o documento, assinado pela juíza Ana Queila Loula.

Ofício que determina a devolução do automóvel foi emitido pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, em abril. Crédito: Acervo pessoal

Formada por policiais, médicos e profissionais de outros segmentos, a Brigada K9 atua no estado há 21 anos. De acordo com França, a instituição já tentou, sem sucesso, pleitear outra viatura com o governo do estado. Desde a suspensão das atividades, na sexta-feira, até esta segunda (26), foram contabilizados 46 chamados de registro de ocorrência não atendidos, devido ao fato de o carro estar em processo de desmontagem.

Campanha de doação

Diante da situação, a Brigada K9 deu início a uma campanha de doação, para comprar outro veículo. Além disso, a instituição visa firmar parceria com clínicas veterinárias e empresas para a reabilitação do socorrido e adoção. A meta é conseguir 10 mil doadores que contribuam com 20 reais, cada.

Chaves Pix para doação:

09.204.565/0001-65 (pessoa jurídica)

(71) 98844-5957 (Wanêda Vieira)