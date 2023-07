Por insegurança, escola em Brotas completará uma semana sem aulas

A sensação de insegurança em Salvador, que já fez ao menos 46 escolas públicas suspenderem as aulas neste ano, tomou conta de mais uma unidade: o Colégio Estadual Luiz Viana está de portas fechadas desde a sexta-feira passada (14) — e não tem previsão de reabri-las. Com isso, foram afetados 1,8 mil alunos, distribuídos entre os ensinos fundamental 2, médio e técnico e a educação de jovens e adultos (EJA). Segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Bahia (APLB), Rui Oliveira, a decisão partiu da comunidade escolar, e, além de segurança, faltam funcionários e estrutura adequada ao colégio.