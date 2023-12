Porto Seguro volta a receber voo direto de Buenos Aires neste fim de semana

Um dos destinos mais procurados na Bahia, Porto Seguro voltou a receber voo direto de Buenos Aires, na noite de sábado (16). A rota da Gol Linhas Aéreas é feita em aeronave Boeing 737, com capacidade para 176 passageiros, partindo do aeroporto de Ezeiza, na capital da Argentina, todos os sábados.



Os argentinos desembarcaram e tiveram receptivo com baiana típica e fitinhas do Senhor do Bonfim. “A Argentina é o principal emissor de turistas estrangeiros para a Bahia. Estamos felizes com o retorno do voo para Porto Seguro, que foi interrompido durante a pandemia”, comemorou o titular da Setur-BA, Maurício Bacelar.