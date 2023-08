Posto em Salvador terá GNV vendido a R$2,85 o metro cúbico

O Sindiquímica realiza uma ação de redução do preço do GNV nesta quinta-feira (24), vendendo o gás natural veicular a R$ 2,854 o metro cúbico. O valor vai valer para os 400 primeiros veículos que forem até o posto Sogás, na Avenida General Graça Lessa, no Ogunjá.



O preço médio do gás na bomba é de R$ 4,14, ou seja, a redução será de mais de R$ 1,20 por metro cúbico. O objetivo da ação é chamar atenção da sociedade para importância da Bahiagás para a economia da Bahia, segundo o sindicato.