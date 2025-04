ENERGIA LIMPA

Postos de saúde Salvador vão economizar 80% na conta de luz com energia solar

Além da economia, iniciativa ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa e reduz a dependência de fontes de energia não renováveis

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de abril de 2025 às 10:44

Postos de saúde Salvador vão economizar 80% na conta de luz com energia solar Crédito: Divulgação/SMS

Posto de saúde municipais de Salvador vão adotar o uso de energia solar. Uma parceria entre a concessionária Neoenergia Coelba e a Secretaria Municipal da Saúde para este ano de 2025 vai possibilitar a instalação de usinas fotovoltaicas em cinco Unidades de Saúde da Família (USF) da capital baiana. As unidades contempladas são as de Tubarão, Teotônio Vilela II e Plataforma, no Subúrbio Ferroviário e São Gonçalo e Vila Verde, em Itapuã. >

O investimento é superior a R$ 1 milhão de reais e a expectativa é de que os equipamentos devam gerar economia de até 80% nos gastos com eletricidade nestes locais. Outras três unidades de saúde do município já contam com placas solares: USFs Curralinho, na Boca do Rio; Gal Costa e Mussurunga. O termo de cooperação técnica foi assinado ano passado entre a Secretarias de Gestão e Saúde. >

A iniciativa ajuda a reduzir a emissão de gases de efeito estufa, reduz a dependência de fontes de energia não renováveis e gera economia para o município investir em áreas prioritárias da cidade com a redução de custos voltados à energia. Além disso, a SMS lista a economia e impactos positivos no meio ambiente através do uso de energia limpa. "Estes são alguns dos principais objetivos do convênio firmado entre Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Gestão, e a Neoenergia Coelba para o desenvolvimento de políticas públicas que fomentem boas práticas sustentáveis na cidade através da implementação de usinas de energia solar em equipamentos públicos da administração municipal", avalia a pasta, em nota.>

Os novos postos que serão beneficiados com a energia limpa foram selecionados e aprovados pela concessionária após terem sido apresentados pela Secretaria Municipal da Saúde para este ano de 2025. A Neoenergia Coelba fornecerá toda a tecnologia e mão de obra especializada necessária para a instalação dos materiais nos postos de saúde. O secretário de Saúde, Rodrigo Alves, destaca os benefícios da parceria. >