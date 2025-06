STIEP

Praça no Conjunto dos Bancários passa por reforma completa e vira nova opção de lazer

Espaço recebeu parque infantil, equipamentos de ginástica e novo sistema de iluminação

O prefeito Bruno Reis, presente na entrega, destacou a importância do espaço renovado. "É uma alternativa ao celular e à TV. Como pai, sei como é difícil convencer as crianças a brincar ao ar livre", afirmou. A reforma incluiu balanços, escorregador e mesas de jogos, todos com estrutura de eucalipto, além de aparelhos para exercícios físicos. A iluminação foi totalmente refeita, com 13 luminárias LED e seis postes novos. >