MEIO AMBIENTE

Praia de Ipitanga recebe mutirão de limpeza neste sábado

No mês em que celebramos o Dia Mundial da Água, o projeto Essa Praia Também é Minha! volta a reunir centenas de voluntários para limpar praias de Lauro de Freitas. O mutirão de limpeza, que conta com o apoio do Parque Shopping Bahia, acontece neste sábado (16), na Praia de Ipitanga, com concentração a partir das 8h30, no Parque Ecológico de Ipitanga.