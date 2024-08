EDUCAÇÃO

Prazo para matrícula em 9 mil vagas nos cursos técnicos do Proeja termina na quarta-feira

São 26 opções de formações técnicas ofertadas em 150 municípios

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 09:28

Aula em curso técnico do Proeja Crédito: Divulgação

A matrícula para as nove mil vagas nos cursos técnicos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) está aberta até a quarta-feira (7). São 26 opções de formações técnicas ofertadas em 150 municípios dos 27 Territórios de Identidade da Bahia.

Para efetuar a matrícula, o candidato deverá se dirigir à unidade escolar ofertante do curso escolhido da sua cidade e entregar os seguintes documentos: original do Histórico Escolar; original e cópia legível do Registro Geral (RG); original e cópia legível do Cadastro de Pessoal Física (CPF); original e cópia legível do comprovante de residência (água, luz, telefone fou móvel, gás encanado, internet, contrato de aluguel, IPTU, cartão de crédito ou TV por assinatura), o qual deve constar data recente de emissão; e original e cópia da respectiva Carteira de Vacinação devidamente atualizada.

Dentre os cursos técnicos oferecidos se destacam os de Administração, Informática, Agricultura, Análises Clínicas, Gastronomia, Biotecnologia, Guia de Turismo, Logística, Segurança do Trabalho, Nutrição e Dietética, Serviços Jurídicos e Saúde Bucal.