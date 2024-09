OPORTUNIDADE

Pré-Enem da Ufba com aulas presenciais oferece 80 vagas gratuitas

Do total das 150 vagas, 80 delas continuam disponíveis para serem preenchidas por qualquer pessoa, seja estudante ou egresso de escola pública ou privada

Publicado em 21 de setembro de 2024 às 06:00

Crédito: Agência Brasil

Seguem abertas as inscrições para o Curso Universitário Projeto de Extensão Pré-Enem, que oferece 80 vagas gratuitas. A iniciativa é da Universidade Federal da Bahia (Ufba) em parceria com o Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub). As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 22h00, no Instituto de Geociências da Ufba, no campus de Ondina.

O Pré-Enem da Ufba foi desenvolvido para oferecer aulas focadas especificamente nas provas do exame. De acordo com a professora Bárbara Coelho, uma das organizadoras do projeto, a metodologia adotada é baseada em habilidades e competências essenciais para o sucesso no processo seletivo.

Segundo ela, as aulas são conduzidas de forma dialogada e os conteúdos são trabalhados de maneira dialética, utilizando situações-problema que têm como foco a realidade cotidiana dos estudantes, “promovendo uma compreensão mais prática e contextualizada dos temas abordados”, destaca a professora.