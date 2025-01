PREVISÃO DE AUMENTO

Preço da passagem do metrô deve ser reajustado, diz Jerônimo

Governo vai se reunir na sexta-feira (10) para avaliar cenário

O preço da passagem do metrô de Salvador deve sofrer alteração, segundo o governador Jerônimo Rodrigues (PT). Em coletiva nesta terça-feira (7), o chefe do Executivo informou que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) e a Casa Civil vão se reunir na próxima sexta-feira (10) para avaliar o cenário.

"A gente tem que fazer conta. O Governo do Estado hoje assume um passivo relativamente grande sobre o serviço do metrô", reclamou. O governador ainda disse que a correção na taxa do serviço vai considerar o índice da inflação.