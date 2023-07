Prédio onde funcionou Abrigo Dom Pedro II pode virar hotel

Por Naiana Ribeiro



O imóvel tombado onde funcionou por 130 anos o Abrigo Dom Pedro II - também conhecido como Solar Machado ou Palacete Machado - na Avenida Luiz Tarquínio, no bairro de Roma, em Salvador, pode virar um hotel em breve. A Prefeitura autorizou no último dia 5 a empresa BM Varejo Empreendimentos S.A a iniciar estudos para implantar um equipamento hoteleiro no local.



A empresa é a mesma que venceu a licitação para transformar o Palácio Rio Branco, na Praça Municipal, em um hotel de luxo.