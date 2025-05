NOVIDADE

Prefeito Bruno Reis anuncia nova titular da Secretaria do Mar

Andrea Mendonça pediu exoneração do cargo na terça-feira (29).

Maysa Polcri

Publicado em 1 de maio de 2025 às 10:16

Duda Lomanto vai comandar pasta que trata sobre o potencial náutico da capital Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou Duda Lomanto como nova titular da Secretaria do Mar (Semar). Ela ocupava o cargo de diretora do Trabalho e Empreendedorismo (DTE) na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda de Salvador (Semdec). Duda substitui Andrea Mendonça, que pediu exoneração do cargo na terça-feira (29). >

A nomeação da nova secretária foi publicada no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (30). A principal missão da pasta é planejar e executar ações para o desenvolvimento do potencial náutico da capital baiana. >

“Após quatro anos de muitos desafios e conquistas à frente da DTE, é com grande honra que recebo o convite do Prefeito para assumir a Secretaria do Mar”, disse a nova titular. >

Salvador guarda um dos maiores tesouros naturais do Brasil: a Baía de Todos os Santos, segunda maior baía navegável do mundo, com enorme potencial turístico ainda pouco explorado. Essas ilhas abrigam comunidades ricas em gastronomia, cultura, arte e artesanato – elementos que refletem a alma da nossa gente e precisam ser valorizados e potencializados como vetores de desenvolvimento Duda Lomanto Titular da Semar

“O desafio agora é transformar esse patrimônio natural e humano em um pilar sólido de desenvolvimento econômico sustentável, promovendo a geração de renda, o empreendedorismo local e a valorização do nosso território marítimo”, acrescentou a secretária.>

A nova titular da Semar disse ainda que a secretaria trabalhará em conjunto com outras pastas com o objetivo de avançar na regularização de píeres e atracadouros, criando condições para expandir o turismo náutico. >

Entre as iniciativas já implantadas pela gestão municipal relacionadas à economia do mar, estão o SAC Náutico, com mais de 800 atendimentos realizados, e a Trilha de Capacitação Náutica, que já qualificou mais de 200 profissionais nas áreas de maior empregabilidade do setor marítimo.>

Perfil

Administradora de empresas, com MBA em Recursos Humanos pela Universidade de São Paulo (USP), Duda Lomanto tem especialização em Gestão Estratégica de Negócios pelo Insper e especialização em Gestão de Carreira e Sucessão e Construção de Time de Alta Performance pela Fundação Instituto de Administração (FIA USP). >