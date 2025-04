AMISTOSO

Prefeito de cidade baiana 'nocauteia' secretário durante luta de boxe; assista

Luta amistosa aconteceu durante evento na cidade

Uma cena inusitada gravada em Mata de São João, no Litoral Norte baiano, repercutiu nas redes sociais. O prefeito da cidade, Bira da Barraca (União), e Wellington Lázaro, secretário de Educação municipal, participaram de uma luta amistosa, no domingo (6). A luta foi encerrada após poucos segundos, depois que o prefeito atingiu o colega com um golpe. >