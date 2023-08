Prefeito de Muritiba é baleado no pescoço em ataque

Prefeito de Muritiba, Danilo de Babão (PSD). Crédito: Reprodução/Instagram

O prefeito da cidade de Muritiba, Danilo Marques Dias Sampaio, conhecido como Danilo de Babão (PSD), foi baleado na noite dessa segunda-feira (7). Ele estaria em seu sítio, na zona rural da cidade, quando foi baleado no pescoço.



Segundo informações da polícia, três homens encapuzados invadiram o sítio dele, agrediram e atiraram contra ele. Os suspeitos roubaram dinheiro, celular e a chave do carro. Danilo conseguiu se esconder em um arbusto, onde foi resgatado por policiais.

Danilo de Babão teria sido atingido por criminosos dentro de casa enquanto fazia uma vídeo-conferência com a noiva, que chamou a polícia ao testemunhar a abordagem.

Segundo informações do deputado estadual Vitor Azevedo (PL), inicialmente, ele foi conduzido a uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) em Cruz das Almas, também no Recôncavo, e depois foi transferido para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Ele não corre risco de morte, segundo informações da TV Bahia.

Em nota, o PSD afirmou que se solidariza com o prefeito, e que o presidente estadual do partido, senador Otto Alencar, entrou em contato com o secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, solicitando que a investigação do caso seja tratada com a máxima prioridade.

"O PSD da Bahia não aceita qualquer tipo de atentado e seguirá acompanhando os fatos e apoiando as autoridades, no que for preciso, em busca da prisão dos responsáveis", disse o partido.