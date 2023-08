Prefeito de Muritiba recebe alta hospitalar após ser baleado no pescoço

O prefeito de Muritiba, Danilo Babão (PSD) recebeu alta hospitalar na tarde desta quarta-feira (9). Ele estava internado na UTI do Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, com quadro de saúde estável após ter sido vítima de um disparo que atingiu seu pescoço na noite da última segunda-feira (7).



Através da sua conta no Instagram, Danilo agradeceu o apoio recebido e publicou duas fotos. Em uma delas, ele aparece de pé, após ser liberado do hospital "Agradecer a todas as orações e apoio que recebi nesse momento tão delicado. As energias positivas enviadas pelo meu povo me ajudaram a receber alta com brevidade. Quero agradecer também a nossa Diretora de Saúde, Rose, que esteve comigo desde início acompanhando todo o processo de recuperação", escreveu na legenda da publicação.