VIOLÊNCIA

Prefeito de Santo Antônio de Jesus critica Atlas da Violência: 'questionável e exagerado'

Genival Deolino ressaltou que os dados do Atlas consideram os registros em unidades de saúde e, por ser a cidade mais populosa na região, Santo Antônio de Jesus recebe pacientes acometidos de outros municípios

O Atlas da Violência, que apontou Santo Antônio de Jesus como a cidade baiana com a maior taxa de homicídios por 100 mil habitantes em 2022, foi criticado pelo prefeito do município Genival Deolino (PSDB). Para o gestor santo-antoniense, há um “exagero” no número de mortes violentas.