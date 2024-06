CORRUPÇÃO

Prefeito no interior da Bahia é acusado de desviar R$ 720 mil de cofres públicos

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) denunciou o prefeito de Iaçu, no centro norte baiano, por dano ao erário, quando há prática de atos contra a administração pública. A investigação aponta que Nixon Duarte Muniz Ferreira (PSD) teria desviado dinheiro dos cofres do município. As informações são da Veja.

A denúncia foi feita na última semana e nela consta que o chefe do Executivo recebeu recursos para construir estações de tratamento de água, mas desviou as verbas, estimadas em R$ 729 mil.

O esquema aconteceu da seguinte maneira, conforme o MP: o gestor abriu a licitação, mas a empresa eleita - GB Transportes e Serviços - pertencia ao próprio prefeito. A posse do empreendimento, no entanto, estava no nome de um mecânico da cidade, um suposto “laranja”. Já a obra pública foi realizada pelos funcionários do município.