Prefeitura altera data da prova de concurso público para a saúde

A prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Gestão (SEMGE), anunciou uma nova data para aplicação da prova do concurso público para saúde. Agora, as avaliações objetivas serão aplicadas no dia 17 de novembro de 2024.

A prefeitura de Salvador anunciou um concurso público para a área de saúde na quarta-feira (4). São 593 vagas, sendo 475 vagas para cargo de nível superior, 112 para nível técnico e seis para nível médio. As inscrições estarão abertas a partir das 14h desta sexta-feira (7) até 23h59 do dia 8 de julho. Os participantes podem se inscrever por meio do site oficial do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), responsável pela operação do certame.