CARREIRA PÚBLICA

Saiba como se preparar para o concurso público da prefeitura de Salvador

Inscrições para o certame começam nesta sexta-feira (7)

Millena Marques

Publicado em 6 de junho de 2024 às 07:00

Algumas estratégias podem te ajudar a passar no concurso público Crédito: Jacob Lund | Shutterstock)

A prefeitura de Salvador lançou, nesta quarta-feira (5), o edital do concurso público para a área de saúde do município. São 593 vagas e os salários chegam até R$ 12,7 mil. Diferente de concursos públicos estaduais e federais, os processos seletivos para cargos municipais costumam ter uma densidade menor de conteúdo. Por essa razão, há maiores chances de aprovação, mesmo com prazo de estudo reduzido. É o que diz o professor Alan Vinícius, diretor pedagógico do Acerte Concursos.

O estudo estratégico envolve quatro elementos fundamentais. Ao se organizar para a prova, o “concurseiro” deve considerar as disciplinas cobradas pelo certame e os temas e subtemas de cada uma, segundo o especialista. Os outros três elementos são divididos da seguinte forma: estudo de teoria com o objetivo de aprendizagem, resolução de questões para consolidar o que aprendeu e, por fim, a realização de revisões programadas.

“Isso (a revisão) é importante para você fixar o que aprendeu tanto no cenário da teoria quanto no cenário da consolidação, que foi efetuada a partir das questões”, explica Alan Vinícius.

São 493 vagas para área de Saúde, sendo 475 vagas para nível superior, 112 para nível técnico e seis para nível médio. A questão da escolaridade deve ser levada em consideração para a preparação. E o “concurseiro”, afirma Alan Vinícius, precisa saber subdividir bem os conteúdos em conhecimentos básicos ou gerais e conhecimentos específicos.

Os editais costumam estabelecer algumas diferenciações para aplicação do peso das questões, e é importante avaliar as regras do edital em relação à pontuação. Analisar o número de questões de cada disciplina, bem como se existem pesos relacionados a essas disciplinas, é a estratégia fundamental nesse quesito.

No que diz respeito à montagem do cronograma de estudos, o professor chama atenção para os quatro elementos citados acima. Ele sugere o seguinte modelo: Escolher o cargo > analisar as disciplinas da vaga escolhida > separar disciplinas, temas e subtemas > fixar rotina de estudos dentro de uma semana.

No Youtube, o professor disponibiliza, gratuitamente, vídeos sobre a linha de ciclos de estudos para concurso. Basta procurar o canal Alan Vinícius Professor.

Inscrições

As inscrições vão ser abertas nesta sexta-feira (7) e seguem até 8 de julho. A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 3 novembro. As taxas de inscrição foram definidas conforme os cargos. Para as vagas de níveis médio e técnico, o participante terá que desembolsar R$ 100. Inscrições para o nível superior custarão R$ 125. Os três pagamentos deverão ser efetuados por meio de boleto bancário.