INVESTIMENTOS

Prefeitura apresenta resultados do Invista Salvador e oportunidades de negócios a empresários baianos

Secretária trouxe detalhes do programa Renova Centro, focado na atração de investimento, requalificação urbana e geração de emprego na região do Centro Histórico

Publicado em 13 de março de 2024 às 20:25

Secretária Mila Paes e empresários Crédito: Bruno Concha/ Secom

A Prefeitura apresentou a empresários baianos de diversos segmentos os resultados do programa Invista Salvador e o portfólio de projetos voltados para estimular a economia local em conjunto com a iniciativa privada. Realizado nesta quarta-feira (13), o encontro foi promovido pelo Grupo Business Bahia, na Casa do Comércio, durante o lançamento da campanha Investe Salvador, movimento promovido pela entidade empresarial para divulgar as oportunidades de negócios e benefícios fiscais oferecidos pelo município.

Ao trazer uma retrospectiva do que a gestão tem feito para atrair investimentos para a capital baiana, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, destacou que hoje a Prefeitura disponibiliza atendimento e assessoria para quem deseja trazer ou ampliar negócios para a cidade. Também participaram a secretária municipal de Comunicação, Renata Vidal, e o presidente da SalvadorPar, Marcos Lessa.

“Fomos responsáveis por viabilizar a inauguração, em dezembro passado, da primeira loja da Leroy Merlin em Salvador. Atendemos empresas como a Bob Eco, Amvox, Ferreira Costa, dentre outras. Temos mais de 40 atendimentos feitos desde o lançamento do Invista Salvador”, disse Mila Paes. Outro resultado conquistado, citou a secretária, foi a ampliação de 149 para 767 o número de atividades de baixo risco.

“Somos a terceira cidade do Brasil nesse quesito. As atividades de ‘baixo risco A’, por exemplo, têm autorização imediata para funcionamento, o que facilita o licenciamento empresarial. A melhoria do ambiente de negócios de Salvador é prioridade nessa gestão. Ações de desburocratização como essas reverberam em diversas searas, como por exemplo, no tempo médio de abertura de empresas, que conseguimos reduzir para 3 horas, um novo recorde do município”, acrescentou Mila Paes.

Renata Vidal destacou que a campanha Investe Salvador é um projeto 100% alinhado com o pensamento do município. “A gente comprou a ideia e vamos trabalhar juntos. Queremos cada vez mais que as pessoas enxerguem Salvador não apenas como uma cidade encantadora, onde as pessoas vêm e celebram a alegria no Carnaval, no verão. A gente quer que as pessoas enxerguem também Salvador como um celeiro de oportunidades, que é o que a cidade é e vem se tornando cada vez mais”, ressaltou.

Mais ações

A titular da Semdec trouxe ainda detalhes do programa Renova Centro, focado na atração de investimento, requalificação urbana e geração de emprego na região do Centro Histórico. “É uma região onde está concentrado o maior conjunto colonial das Américas. Isso é um tesouro com um grande potencial a ser explorado”, avaliou. O programa traz desde perdão de dívidas municipais para quem adquire e requalifica imóveis até incentivos fiscais para quem implantar atividades econômicas na área abrangida.

Além disso, a Prefeitura também estuda novas iniciativas para atrair empresas do ramo logístico. Em novembro no ano passado, a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei apresentado pelo prefeito Bruno Reis com benefícios fiscais para esse setor, compondo o grupo de benefícios como desconto de IPTU, redução de alíquota de ISS e isenção de ITIV, em três regiões da cidade: Valéria e São Tomé de Paripe, Barros Reis, Porto Seco Pirajá e BR-324.

Por fim, Mila Paes apresentou aos empresários oportunidades de negócios que poderão ser explorados pela iniciativa privada por meio de concessões e PPPs. No âmbito do Plano Integrado de Concessões e Parcerias de Salvador (Pics), a SalvadorPar - empresa de economia mista integrante da administração pública indireta do município - atua como instrumento para realização de parcerias com o setor privado, voltadas à requalificação dos serviços públicos disponibilizados à população.

As iniciativas abrangem, por exemplo, operação e manutenção de parques urbanos, da futura Arena Multiuso, gestão de quadras e campos, operação de estações do BRT, além da criação do Fundo de Investimento Imobiliário para imóveis do município.

Campanha

O presidente do Grupo Business Bahia, Carlos Falcão, falou da similaridade do nome da campanha Investe Salvador com o programa de desburocratização da Prefeitura (Invista Salvador) e que a ideia é justamente ampliar junto à comunidade empresarial a divulgação das iniciativas do poder público municipal.