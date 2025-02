SAIBA COMO SE CANDIDATAR

Prefeitura baiana abre 433 vagas para educação com salários de até R$ 4,8 mil

Inscrições começam nesta sexta (21)

A Prefeitura de Ilhéus, no sul da Bahia, lançou o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 433 profissionais da educação, com salários que variam entre R$ 2.433,89 e R$ R$ 4.867,77. >

As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas de forma presencial, nos dias 21 a 24 de fevereiro, no Teatro Municipal de Ilhéus. >

O processo seletivo será realizado por meio de Avaliação Curricular de Títulos e Documentos, com caráter classificatório e eliminatório. A lista com o resultado preliminar está prevista para ser divulgada no dia 27 de fevereiro no Diário Oficial.>