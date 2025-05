DECISÃO GEROU QUEIXAS

Prefeitura baiana recua em medida que proibia o uso de celulares por servidores

A Secretaria Municipal de Educação de Valença fez uma retificação da portaria que publicou no início da semana

Após as queixas dos servidores e funcionários das unidades escolares de Valença , na região Sul do estado, a Secretaria Municipal de Educação recuou na medida que previa o armazenamento dos celulares dos profissionais durante o expediente, sendo liberado apenas nos intervalos e nos horários de entrada e saída. A portaria foi divulgada na última segunda-feira (5). >

Ainda segundo o documento que o CORREIO teve acesso, as demais disposições da portaria permanecem as mesmas. A secretária de Educação do município, Josenilde dos Santos Neri, assina a retificação. >

Um dos principais questionamentos por parte dos servidores foi a rigidez da norma. “Eu me senti pequena, constrangida, sem direito, sem poder cumprir meu direito enquanto cidadã. Já pensou chegar no local de trabalho e encontrar um saco, uma vasilha, para recolher celular”, disse uma professora da rede municipal, que preferiu não se identificar.>

“Não tem como um professor ficar com o celular na mão, de papo, em redes sociais, já que isso é uma das queixas (da prefeitura), uma vez que as salas de aula estão superlotadas e com várias crianças com autismo, TDAH. É praticamente impossível um professor parar de dar aulas para estar em rede social, conversando ou brincando”, desabafou.>