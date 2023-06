Prefeitura convoca mais 50 professores aprovados em concurso

A Prefeitura de Salvador convocou mais 50 professores aprovados no concurso público nº 02/2019 para atuar nas unidades escolares municipais do continente e das ilhas. O aviso de convocação foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quinta-feira (29) e pode ser acessado no site www.dom.salvador.ba.gov.br.



São profissionais das áreas de Pedagogia, Educação Artística (teatro, música e dança), Língua Estrangeira (Inglês), Português, História e Educação Física.