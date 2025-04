VIOLÊNCIA

Salvador cria programa para prevenir atentados em escolas; saiba como vai funcionar

Medida prevê monitoramento por imagem das escolas pela Guarda Municipal e treinamento para professores

O plano, já em vigor, foi sancionado pelo prefeito Bruno Reis na segunda-feira (7) e consta no Diário Oficial. A ação ainda prevê medidas de segurança, são elas:

II – treinamento para agir em caso de ataque, bem como total colaboração com os órgãos de Segurança Pública;

IV – palestras com especialistas em segurança escolar;

VI – adoção de canal rápido de comunicação com a Polícia Militar do Estado da Bahia e com a Guarda Municipal de Salvador;