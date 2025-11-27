Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura de Salvador apresenta orçamento para 2026 com recorde de investimentos

Projeto foi enviado à Câmara de Vereadores da capital baiana

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:39

Sede da prefeitura é alvo de disputa judicial
Veja os detalhes da proposta de orçamento Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador apresentou na quarta-feira (26) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Salvador (CMS). O ato marca o início da discussão sobre o orçamento da cidade para o próximo exercício.

O plano apresenta orçamento recorde de R$ 14,9 bilhões, um valor 18,8% superior ao de 2025. Segundo a gestão, a quantia é resultado do esforço de arrecadação e do equilíbrio fiscal da gestão municipal.

Virgínia Porto, diretora de Orçamento da Casa Civil, detalhou aos vereadores a composição da peça e as aplicações previstas para o próximo ano, que incluem 518 programas e ações propostas pelo prefeito Bruno Reis (União). 

A sessão foi conduzida pelo vereador Paulo Magalhães Júnior, vice-presidente da Comissão de Finanças da Casa, e contou com a presença de Luiz Carreira, secretário da Casa Civil, e da diretora de Orçamento da pasta, Virgínia Porto.

Leia mais

Imagem - Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas com mais de 500 vagas

Prefeitura inaugura duas escolas no Alto das Pombas com mais de 500 vagas

Imagem - Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

Prefeitura de Salvador anuncia clube de descontos para servidores municipais; confira

Luiz Carreira destacou a evolução do orçamento, que reflete o avanço fiscal de Salvador, a ampliação da capacidade de captação de recursos e o fortalecimento dos investimentos municipais. “A peça traduz responsabilidade fiscal, visão estratégica e compromisso com o programa de trabalho apresentado à população”, afirmou.

Ao responder aos questionamentos dos vereadores sobre a distribuição dos recursos, Carreira ressaltou que apenas Saúde e Educação somam quase 49% do orçamento destinado diretamente às áreas sociais, sem contar políticas como assistência social, mulheres, igualdade racial, infância e juventude.

“Salvador é hoje a capital brasileira que mais concede auxílios diretos à população”, afirmou. Ele também reforçou que o orçamento foi elaborado com foco em indicadores de resultado e alinhamento ao planejamento estratégico, priorizando o impacto efetivo das políticas públicas na vida da população. O plano segue para análise dos vereadores municipais. 

Mais recentes

Imagem - Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença

Diabetes: 7 cuidados com alimentação para prevenir ou controlar a doença
Imagem - Traficante baiano que fugiu de presídio em Feira de Santana é preso em casa de luxo em SC

Traficante baiano que fugiu de presídio em Feira de Santana é preso em casa de luxo em SC
Imagem - Academia se pronuncia após personal ser acusado de abuso sexual em Salvador

Academia se pronuncia após personal ser acusado de abuso sexual em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro
01

Médico baiano com quase 750 mil seguidores é alvo de operação da PF contra produção ilegal de Mounjaro

Imagem - Médico baiano nega falsificar Mounjaro e promete entregar celulares para a PF
02

Médico baiano nega falsificar Mounjaro e promete entregar celulares para a PF

Imagem - Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador
03

Guns N’ Roses: saiba como garantir ingressos antecipados para o show em Salvador

Imagem - Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF
04

Pôquer com Neymar e treta com marido de Ivete: quem é o médico baiano alvo de operação da PF