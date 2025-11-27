PLOA

Prefeitura de Salvador apresenta orçamento para 2026 com recorde de investimentos

Projeto foi enviado à Câmara de Vereadores da capital baiana

Maysa Polcri

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 15:39

Veja os detalhes da proposta de orçamento Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Salvador apresentou na quarta-feira (26) o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026 em audiência pública realizada na Câmara Municipal de Salvador (CMS). O ato marca o início da discussão sobre o orçamento da cidade para o próximo exercício.

O plano apresenta orçamento recorde de R$ 14,9 bilhões, um valor 18,8% superior ao de 2025. Segundo a gestão, a quantia é resultado do esforço de arrecadação e do equilíbrio fiscal da gestão municipal.

Virgínia Porto, diretora de Orçamento da Casa Civil, detalhou aos vereadores a composição da peça e as aplicações previstas para o próximo ano, que incluem 518 programas e ações propostas pelo prefeito Bruno Reis (União).

A sessão foi conduzida pelo vereador Paulo Magalhães Júnior, vice-presidente da Comissão de Finanças da Casa, e contou com a presença de Luiz Carreira, secretário da Casa Civil, e da diretora de Orçamento da pasta, Virgínia Porto.

Luiz Carreira destacou a evolução do orçamento, que reflete o avanço fiscal de Salvador, a ampliação da capacidade de captação de recursos e o fortalecimento dos investimentos municipais. “A peça traduz responsabilidade fiscal, visão estratégica e compromisso com o programa de trabalho apresentado à população”, afirmou.

Ao responder aos questionamentos dos vereadores sobre a distribuição dos recursos, Carreira ressaltou que apenas Saúde e Educação somam quase 49% do orçamento destinado diretamente às áreas sociais, sem contar políticas como assistência social, mulheres, igualdade racial, infância e juventude.