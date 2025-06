ALTERAÇÃO

Prefeitura de Salvador mudará de sede neste ano; conheça

Segundo o prefeito, pequenas reformulações estão sendo realizadas no imóvel

Maysa Polcri

Publicado em 5 de junho de 2025 às 15:28

Sede da prefeitura é alvo de disputa judicial Crédito: Max Haack/Divulgação

A Prefeitura de Salvador ganhará nova sede ainda neste ano. A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira (5). A mudança será do Palácio Tomé de Sousa, na praça de mesmo nome, para o Palácio da Sé, que fica ao lado da Praça da Cruz Caída. Ambos os edifícios são localizados na região do Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador. >

Bruno Reis lembrou que há uma disputa judicial pelo imóvel ocupado atualmente pela gestão municipal. "Nós já extrapolamos o prazo dado pela Justiça para sair de onde hoje funciona a sede da prefeitura. Depois de 25 anos de uma ação, em que entramos com todos os recursos cabíveis, chegou o momento em que não há mais recursos a não se cumprir a decisão", disse o prefeito. >

Ele disse ainda que o acervo existente no Palácio da Sé foi transferido. "Devemos começar as pequenas intervenções no Palácio da Sé na próxima semana, e a nossa expectativa é fazer essa mudança ainda neste ano, já que o prazo estipulado pela Justiça já foi extrapolado", afirmou Bruno Reis. >

