COMÉRCIO

Prefeitura inaugura camelódromo com mais de 110 boxes em São Cristóvão

Projeto busca reorganizar os estabelecimentos dos trabalhadores

Da Redação

Publicado em 19 de junho de 2024 às 12:13

Camelódromo com mais de 110 boxes em São Cristóvão Crédito: Valter Pontes/ Secom

A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta quarta-feira (19) um novo camelódromo em São Cristóvão, com investimento de R$3,7 milhões. Com 112 boxes e três quiosques de baianas de acarajé, a estrutura fica em uma das principais regiões de comércio popular do bairro, a antiga Feira do Pé Sujo, localizada na Rua Lauro de Freitas. A pedido dos permissionários, o novo espaço foi batizado de “Camelódromo Vereador Cândido Risutti”, em homenagem a um antigo representante da comunidade, já falecido.

Em seu discurso, o prefeito Bruno Reis disse que, com as melhorias implementadas pela gestão municipal, a nova estrutura é muito mais que um camelódromo. “É um centro comercial, onde 115 famílias vão trabalhar com dignidade. Na prática, são estabelecimentos comerciais. As pessoas agora trabalham com outras condições, em uma estrutura isotérmica, que protege do calor e da chuva, com tratamento acústico, água, luz, piso intertravado”, afirmou. O chefe do Executivo municipal acrescentou que o espaço agora também apresenta condições melhores para os consumidores.

Na solenidade desta quarta, o prefeito ainda autorizou a elaboração de um projeto para realizar a segunda etapa da obra do camelódromo, que vai contemplar mais 35 comerciantes. No último final de semana, a Prefeitura entregou outros 21 quiosques na Arena Planeta, um complexo também localizado em São Cristóvão. “Sabe o que é impactar a vida de 150 famílias? Que agora não terão as mercadorias perdidas na chuva. Não vão precisar levar mercadoria para casa todo dia, com medo de furto ou roubo. Vão poder ampliar as suas atividades e incrementar a renda”, afirmou.

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), Alexandre Tinoco, destacou a importância de espaços desse tipo para a economia soteropolitana e o trabalho da gestão para melhorar as condições de trabalho dos permissionários. No último ano, foram entregues novas estruturas em locais como a Feira do Curtume, Mercado Modelo, Relógio de São Pedro e Sussuarana. Há obras em andamento em Paripe, Mussurunga e Narandiba, entre outras regiões.

“É um comércio que movimenta a economia, que leva o pão para a casa de muitos soteropolitanos. Então, a gente tem intensificado essas entregas, reorganizando e ordenando esses espaços, criando estruturas modernas. Estamos trabalhando em toda a cidade, para trazer mais conforto e segurança para os permissionários, que antigamente trabalhavam em um espaço inadequado, no meio da rua, sob sol e chuva”, disse o secretário.

O novo espaço foi separado em dois blocos subdivididos em quatro edificações térreas, interligadas por uma cobertura termoacústica capaz de minimizar o calor e ruídos do trânsito ambiente. A estrutura tem iluminação em LED e paredes em alvenaria.