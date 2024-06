SALVADOR

Prefeitura inicia requalificação do Largo do Papagaio

Ordem de serviço para a obra foi assinada pelo prefeito Bruno Reis nesta segunda (17)

Da Redação

Publicado em 17 de junho de 2024 às 13:25

Requalificação do Largo do Papagaio Crédito: Valter Pontes/ Secom

Tradicional ponto de encontro dos moradores da Cidade Baixa, o Largo do Papagaio, na Ribeira, será completamente requalificado pela prefeitura de Salvador. A ordem de serviço para a obra foi assinada pelo prefeito Bruno Reis e pelo presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), Virgílio Daltro, nesta segunda-feira (17).

A intervenção ocorrerá numa área de 12,5 mil metros quadrados, com um olhar especial para a primeira infância. O investimento é de R$2,8 milhões. O projeto envolve implantação de gramado sintético, quiosques para comercialização de lanches, área livre para eventos, espaço com sete vagas para food truck, pista de cooper e ciclovia.

O paisagismo será reforçado com plantio de gramado e de mudas de árvores frutíferas. Em determinados trechos a pavimentação será em intertravado e no mesmo nível da pista de tráfego possibilitando uso compartilhado pelos pedestres.

O prefeito Bruno Reis ressaltou que a gestão municipal já entregou 513 novas praças na capital baiana. Ele pontuou que o projeto preserva a história e a tradição do Largo do Papagaio, que tem 121 anos. “Essa que, sem sombra de dúvidas, é uma das praças mais tradicionais, mais antigas aqui da Cidade Baixa, e que com certeza toda a população tem um carinho especial. São 12 mil metros quadrados, é também uma das maiores praças da cidade”, afirmou.

Ele frisou também que, no entorno do Largo do Papagaio, há três escolas municipais entregues pela Prefeitura: o Centro Municipal de Educação Infantil Baronesa de Sauípe e as escolas municipais Alfredo Amorim e Eloyna Barradas. “Então, só aqui num raio de menos de um quilômetro, temos três grandes escolas que a Prefeitura construiu. Aqui vai ser um local onde as crianças poderão realizar suas atividades, seja no horário do intervalo, seja no contraturno, como também nos finais de semana”, disse.

“Eu não tenho dúvidas que essa vai ser uma das praças mais bonitas da cidade. O projeto ficou lindíssimo, maravilhoso, respeitando a tradição, o que já existia antes, e agregando mais equipamentos, com um olhar especial para as crianças de até seis anos”, acrescentou o prefeito.

O presidente da Desal, Virgílio Daltro, destacou que o Largo do Papagaio será totalmente reconstruído com as intervenções. “Será uma outra praça, que terá um projeto para a primeira infância que vai contemplar o cuidado, amor e zelo com os pequenos de 0 a 6 anos”, afirmou, ao ressaltar ainda que, até o final do ano, serão 600 novas praças entregues pela Prefeitura.

A coordenadora do Núcleo Especial de Apoio à Primeira Infância (Neapi) da Secretaria Municipal de Governo de Salvador, Simone Café, detalhou as iniciativas voltadas para as crianças de 0 a 6. Segundo ela, o projeto foi elaborado em parceria com a Urban95, iniciativa global que busca incluir a perspectiva de bebês, crianças pequenas e cuidadores no planejamento urbano, nas estratégias de mobilidade e nos programas e serviços oferecidos nas cidades. O Instituto de Arquitetos do Brasil também acompanhou a construção do projeto.

“Para que o projeto fosse, acima de tudo, inclusivo e participativo e trouxesse os olhares dos moradores, dos jovens, que sempre estavam aqui jogando basquete, nós fizemos a escuta das crianças do CMEI Baronesa de Sauípe, porque o Largo do Papagaio foi escolhido pra fazer essa intervenção urbana com foco na primeira infância por ter escolas municipais no seu entorno. Então nós fizemos a escuta das crianças, com construção de maquete”, afirmou.

Para a construção do projeto, foram ouvidos também moradores do entorno e pessoas que frequentam o espaço. Simone Café contou ainda que o Instituto de Arquitetos do Brasil realizou um concurso nacional de mobiliário urbano com foco na primeira infância, que teve três ideias vencedoras. “Cada ideia ganhou um valor de 7 mil reais, e os projetos foram cedidos para a Desal, que vai implementar aqui no Largo do Papagaio e em outras praças da cidade”, explicou.

No local, haverá um parque infantil para crianças de 0 a 6 anos composto por traves, túnel triângulo, relevo, painel interativo, tambores, mesa infantil e amarelinha.

O novo Largo do Papagaio vai contar com novos campos de futebol com grama sintética e quadras de basquete e de vôlei. Para quem deseja realizar atividades físicas, terá também academia de saúde para a terceira idade, simulador de esqui individual, barras de apoio, prancha abdominal e barra paralela, entre outros equipamentos.