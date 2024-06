Com investimento de R$ 13 milhões, cais do Porto de Salvador passa por requalificação sustentável

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba) deu início a uma intervenção no cais do Porto de Salvador para requalificação do espaço. Orçada em R$ 13 milhões e 400 mil reais, a reforma conta com a eletrificação no cais, para atender as futuras normas internacionais de sustentabilidade e redução de emissões de carbono nas operações portuárias. O projeto abrange ainda a implantação de drenagem pluvial, ampliação do esgotamento sanitário e pavimentação de mais de 18 mil metros quadrados com piso intertravado. A previsão é que o espaço restaurado seja entregue no mês de setembro deste ano.