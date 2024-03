AMANHÃ

Prefeitura inaugura ligação viária entre Praia do Flamengo e Stella Maris

A inauguração da via ocorrerá com as presenças do prefeito Bruno Reis e do secretário de Infraestrutura de Obras Públicas (Seinfra), Luiz Carlos de Souza, em solenidade na Rua José Augusto Tourinho Dantas – Praia do Flamengo (logo após o Parque das Dunas).